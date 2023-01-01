Мера-Строй Наша миссия – обеспечение уютного, комфортного настоящего наших клиентов и формирование уверенности в будущем. Все это основано на применении экологически... 290 проектов

«Гудвилл» Наша цель – сделать строительство дома самым счастливым моментом в вашей жизни! Мы знаем, как сложно сегодня построить маленькую дачу или большой коттедж... 198 проектов

«Дом Мечты» Компания «Дом Мечты» работает по направлению строительства деревянных домов с 2001 года. Мы имеем налаженные поставки древесины из костромских лесов и на... 157 проектов

СВОД-СТРОЙ Строительная компания «СВОД-СТРОЙ» предоставляет широкий перечень услуг по проектированию и строительству респектабельных коттеджей и комфортных загородных... 103 проекта

ТеремОК Обратившись в компанию «ТеремОК» для строительства деревянного дома или бани, Вы можете быть уверены, что наши специалисты выполнят всю необходимую работу для... 152 проекта

«Свой тёплый дом» Наша цель - выслушать все желания, помочь с выбором, спроектировать и самое главное построить дом вашей мечты качественно и надежно, чтобы ваше проживание в... 141 проект

СтройИндустрия Основанная в 2008 году, деятельность компании "СтройИндустрия" направлена на развитие деревянного домостроения. Проектирование и строительство домов... 213 проектов