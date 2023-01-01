Строительство домов под ключ
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Наша миссия – обеспечение уютного, комфортного настоящего наших клиентов и формирование уверенности в будущем. Все это основано на применении экологически...
Наша цель – сделать строительство дома самым счастливым моментом в вашей жизни! Мы знаем, как сложно сегодня построить маленькую дачу или большой коттедж...
Компания «Дом Мечты» работает по направлению строительства деревянных домов с 2001 года. Мы имеем налаженные поставки древесины из костромских лесов и на...
Строительная компания «СВОД-СТРОЙ» предоставляет широкий перечень услуг по проектированию и строительству респектабельных коттеджей и комфортных загородных...
Обратившись в компанию «ТеремОК» для строительства деревянного дома или бани, Вы можете быть уверены, что наши специалисты выполнят всю необходимую работу для...
Наша цель - выслушать все желания, помочь с выбором, спроектировать и самое главное построить дом вашей мечты качественно и надежно, чтобы ваше проживание в...
Основанная в 2008 году, деятельность компании "СтройИндустрия" направлена на развитие деревянного домостроения. Проектирование и строительство домов...
«ДАЧНЫЙ СЕЗОН» — это компания, начавшая свою деятельность в 2002 г., главной специализацией которой является малоэтажное загородное строительство каркасных...
Домики.ру – каталог проектов строительных компаний со всей России
Домики.ру – каталог строительных компаний со всей России. Если вам необходимо построить жилой дом, коттедж, беседку или баню – на нашем сайте вы сможете подобрать подходящий проект и заказать постройку из любого материала (каркасный, деревянный, газобетонный, керамоблочный, кирпичный и т.д.).
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