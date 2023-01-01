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Строительство домов под ключ

Доступно 5949 проектов
Строительная компания ТеремОК
Проект дома К6901
Проект дома К6901
Площадь дома
108 кв. м.
Размер
7x9 м
Цена строительства
от 1 480 000 руб.
Строительная компания «Каркасник»
Каркасный коттедж 8х6 - Проект КД4
Каркасный коттедж 8х6 - Проект КД4
Площадь дома
69 кв. м.
Размер
6x8 м
Цена строительства
от 1 256 000 руб.
Строительная компания «СтройДомМосква»
Дом из профилированного бруса "БД-252"
Дом из профилированного бруса "БД-252"
Площадь дома
130 кв. м.
Размер
10x13 м
Цена строительства
от 1 736 800 руб.
Строительная компания «Монолит Строй»
Кирпичный дом КД 134
Кирпичный дом КД 134
Площадь дома
110 кв. м.
Размер
9x9 м
Цена строительства
от 4 470 000 руб.
Строительная компания Мера-Строй
Маргарита
Маргарита
Площадь дома
170 кв. м.
Размер
11x13 м
Цена строительства
от 6 300 000 руб.
Строительная компания «СтройДомМосква»
Дом из газобетона "ГБД-54"
Дом из газобетона "ГБД-54"
Площадь дома
180 кв. м.
Размер
9x10 м
Цена строительства
от 3 120 000 руб.
Строительная компания Марков дом
Каркасный дом 32 м2 (6x6)
Каркасный дом 32 м2 (6x6)
Площадь дома
32 кв. м.
Размер
6x6 м
Цена строительства
от 1 530 000 руб.
Строительная компания Марков дом
Дом из кирпича 239 м2 (18.5x14.5)
Дом из кирпича 239 м2 (18.5x14.5)
Площадь дома
242 кв. м.
Размер
14x18 м
Цена строительства
от 6 453 000 руб.
Строительная компания «Свой тёплый дом»
Дом из бруса 7х7 ДД-18
Дом из бруса 7х7 ДД-18
Площадь дома
93 кв. м.
Размер
7x7 м
Цена строительства
от 910 955 руб.
Строительная компания Марков дом
Дом из керамических блоков 280 м2 (17.3x12.7)
Дом из керамических блоков 280 м2 (17.3x12.7)
Площадь дома
358 кв. м.
Размер
12x17 м
Цена строительства
от 7 280 000 руб.
Строительная компания «Каркасник»
Баня 7,5х7,5 из бруса с комнатой отдыха - Проект Б40
Баня 7,5х7,5 из бруса с комнатой отдыха - Проект Б40
Площадь бани
41 кв. м.
Размер
7x7 м
Цена строительства
от 890 000 руб.
Строительная компания «Свой тёплый дом»
Каркасный дом 6х8 КД-47
Каркасный дом 6х8 КД-47
Площадь дома
96 кв. м.
Размер
6x8 м
Цена строительства
от 1 557 460 руб.
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Каркасные дома
Каркасные дома
2533 проекта
Дома из газобетона
Дома из газобетона
1340 проектов
Дома из керамзитобетона
Дома из керамзитобетона
228 проектов
Дома из кирпича
Дома из кирпича
1037 проектов
Дома из пеноблоков
Дома из пеноблоков
1118 проектов
Дома из рубленного бревна
Дома из рубленного бревна
20 проектов
Дома из профилированного бруса
Дома из профилированного бруса
937 проектов
Дома из клеёного бруса
Дома из клеёного бруса
524 проекта
Дома из СИП-панелей
Дома из СИП-панелей
189 проектов
Дома из лафета
Дома из лафета
8 проектов
Дома из оцилиндрованного бревна
Дома из оцилиндрованного бревна
325 проектов
Дома из ЛСТК
Дома из ЛСТК
30 проектов

Лучшие строительные компании Москвы и Московcкой области

Мера-Строй

Наша миссия – обеспечение уютного, комфортного настоящего наших клиентов и формирование уверенности в будущем. Все это основано на применении экологически...

290 проектов
«Гудвилл»

Наша цель – сделать строительство дома самым счастливым моментом в вашей жизни! Мы знаем, как сложно сегодня построить маленькую дачу или большой коттедж...

198 проектов
«Дом Мечты»

Компания «Дом Мечты» работает по направлению строительства деревянных домов с 2001 года. Мы имеем налаженные поставки древесины из костромских лесов и на...

157 проектов
СВОД-СТРОЙ

Строительная компания «СВОД-СТРОЙ» предоставляет широкий перечень услуг по проектированию и строительству респектабельных коттеджей и комфортных загородных...

103 проекта
ТеремОК

Обратившись в компанию «ТеремОК» для строительства деревянного дома или бани, Вы можете быть уверены, что наши специалисты выполнят всю необходимую работу для...

152 проекта
«Свой тёплый дом»

Наша цель - выслушать все желания, помочь с выбором, спроектировать и самое главное построить дом вашей мечты качественно и надежно, чтобы ваше проживание в...

141 проект
СтройИндустрия

Основанная в 2008 году, деятельность компании "СтройИндустрия" направлена на развитие деревянного домостроения. Проектирование и строительство домов...

213 проектов
«Дачный Сезон»

«ДАЧНЫЙ СЕЗОН» — это компания, начавшая свою деятельность в 2002 г., главной специализацией которой является малоэтажное загородное строительство каркасных...

198 проектов
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Домики.ру – каталог проектов строительных компаний со всей России

Домики.ру – каталог строительных компаний со всей России. Если вам необходимо построить жилой дом, коттедж, беседку или баню – на нашем сайте вы сможете подобрать подходящий проект и заказать постройку из любого материала (каркасный, деревянный, газобетонный, керамоблочный, кирпичный и т.д.).

Большой выбор подрядчиков и застройщиков даёт заказчикам следующие преимущества: